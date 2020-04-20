Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом на COVID-19

20 Апр 2020 2020-04-20T17:56:57+03:00

Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани умерли два пациента с положительным диагнозом на коронавирус – 67-летний мужчина и 51-летняя женщина

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20 апреля в Рязани умерли первые пациенты с положительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает оперативная опергруппа правительства Рязанской области.

По данным властей, умерли 67-летний мужчина с диагнозом пневмония и 51-летняя женщина.

«Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительный тест на COVID-19», - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время официальное число зараженных коронавирусом в Рязани достигло 289. Положительные тесты еще 27 человек находятся на подтверждении у Роспотребнадзора (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU