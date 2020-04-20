2020-04-20T17:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом на COVID-19

В Рязани умерли два пациента с положительным диагнозом на коронавирус – 67-летний мужчина и 51-летняя женщина
Поделиться:
Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом COVID-19.Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

20 апреля в Рязани умерли первые пациенты с положительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает оперативная опергруппа правительства Рязанской области.

По данным властей, умерли 67-летний мужчина с диагнозом пневмония и 51-летняя женщина.

«Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительный тест на COVID-19», - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время официальное число зараженных коронавирусом в Рязани достигло 289. Положительные тесты еще 27 человек находятся на подтверждении у Роспотребнадзора (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: в тяжелом состоянии еще два человека

Общее количество тяжелых пациентов достигло тринадцати (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра
Житель соседнего региона погиб на рязанской дороге, допустив фатальную ошибку
Коронавирус в Рязани: в БСМП создан оперштаб докторов
Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом на COVID-19
Стало известно, когда в школах Рязани завершится учебный год
Коронавирус в Рязани: больница №11 приостановила плановую госпитализацию
Начальник рязанской академии ФСИН возглавил университет в Петербурге
В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова
Рязанская полиция пригрозила нарушителям самоизоляции крупными штрафами
Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах обнаружили зараженных
Коронавирусом в Рязанской области заболел второй грудной ребенок
Коронавирус в Рязани: в тяжелом состоянии еще два человека
В Рязанской области мужчина забил собаку молотком. Возбуждено уголовное дело
У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани
Коронавирус в Рязани: уровень самоизоляции в областном центре повысился
Коронавирус в Рязанской области: число зараженных достигло 289 человек
Компания «Зеленый сад» продезинфицировала улицы
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 20 апреля: под меднаблюдением более 1 тысячи человек
Произошел гидроудар: в СК рассказали подробности гибели рязанца на Пасху от петарды
Рязанская область по демографии оказалась в числе «вымирающих»
Во время празднования Пасхи от взрыва петарды погиб житель Рязанской области