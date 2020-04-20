Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом на COVID-19
20 апреля в Рязани умерли первые пациенты с положительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает оперативная опергруппа правительства Рязанской области.
По данным властей, умерли 67-летний мужчина с диагнозом пневмония и 51-летняя женщина.
«Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительный тест на COVID-19», - говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время официальное число зараженных коронавирусом в Рязани достигло 289. Положительные тесты еще 27 человек находятся на подтверждении у Роспотребнадзора (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU