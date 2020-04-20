Коронавирус в Рязани: в тяжелом состоянии еще два человека
Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что на 12.00 понедельника 20 апреля в больницах находятся 75 пациентов с COVID-19 (из них двое детей). Напомним, что всего в регионе 316 человек и подтвержденным и условно подтвержденных диагнозом.
Состояние 22 госпитализированных пациентов – удовлетворительное, 40 – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся тринадцать человек, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (58 лет, 65 лет и два человека по 66 лет). Днем ранее больных с тяжелой формой было одиннадцать.
Остальные заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Они находятся на дому под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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