2020-04-20T13:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в тяжелом состоянии еще два человека

Общее количество тяжелых пациентов достигло тринадцати
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что на 12.00 понедельника 20 апреля в больницах находятся 75 пациентов с COVID-19 (из них двое детей). Напомним, что всего в регионе 316 человек и подтвержденным и условно подтвержденных диагнозом.

Состояние 22 госпитализированных пациентов – удовлетворительное, 40 – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся тринадцать человек, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (58 лет, 65 лет и два человека по 66 лет). Днем ранее больных с тяжелой формой было одиннадцать.

Остальные заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Они находятся на дому под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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