2020-04-20T11:06:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области: число зараженных достигло 289 человек

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: выявлено 22 новых случая COVID-19. 27 положительных тестов находятся на подтверждении у Роспотребнадзора.
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Около 10.50 20 апреля в Рязанской области стало известно о 22 новых случаях коронавирусной инфекции. После этого официальное число зараженных COVID-19 достигло 289. Сюда входят девять пациентов, которые уже выздоровели и выписаны.

Положительные тесты еще 27 человек находятся на подтверждении у Роспотребнадзром. То есть в общей сложности инфекцию диагностировали у 316 человек, сообщает оперативная группа при региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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