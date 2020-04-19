Коронавирус в Рязанской области выявили еще у 42 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T12:01:56+03:00

Под контролем врачей 289 человек с подозрением на COVID-19

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 19 апреля в регионе выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 267 человек. Еще 22 положительных теста на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, в настоящее время вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 289 рязанцев. При этом девятерых выздоровевших выписали из больницы.

Отметим,что сутки ранее число заболевших в регионе увеличилось на 41 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU