Коронавирус в Рязанской области выявили еще у 42 человек
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 19 апреля в регионе выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 267 человек. Еще 22 положительных теста на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, в настоящее время вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 289 рязанцев. При этом девятерых выздоровевших выписали из больницы.
Отметим,что сутки ранее число заболевших в регионе увеличилось на 41 человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU