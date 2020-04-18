2020-04-18T11:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

Число положительных тестов на подтверждении тоже увеличилось. Общее число заболевших достигло 267 человек
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом.В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 41 человека. По состоянию на 11.00 18 апреля число зараженных достигло 225 человек. Об этом сообщили в региональной опергруппе.

Увеличилось и число тех, чей тест оказался положительным и теперь находится на подтверждении регионального управления Роспотребнадзора. Было – 33, стало – 42.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Рязанской области разом увеличилось с 217 до 267, то есть почти на четверть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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