В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T11:14:32+03:00

Число положительных тестов на подтверждении тоже увеличилось. Общее число заболевших достигло 267 человек

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 41 человека. По состоянию на 11.00 18 апреля число зараженных достигло 225 человек. Об этом сообщили в региональной опергруппе.

Увеличилось и число тех, чей тест оказался положительным и теперь находится на подтверждении регионального управления Роспотребнадзора. Было – 33, стало – 42.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Рязанской области разом увеличилось с 217 до 267, то есть почти на четверть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU