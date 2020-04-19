Коронавирус в Рязанской области: ареал распространения расширяется

19 Апр 2020 2020-04-19T14:22:24+03:00

COVID-19 проник за текущие сутки в Шилово и Путятинский район, а наиболее динамично развивался вокруг Скопина

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По состоянию на 14.00 в Рязанской области зарегистрировали 289 случаев коронавирусной инфекции, считая те, которые находятся на подтверждении. Почти половину из них, а именно 131, составляют жители областного центра. За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом стало на 42 человека больше.

С полной статистикой предлагаем ознакомиться ниже (в скобках - изменение числа зараженных за сутки, жирным выделены новые населенные пункты).

1. Рязань - 131 (+6);

2. Рязанский район - 30 (+2): Заокское сельское поселение - 22, Абрютино – 3; Дядьково - 1, Секиотово - 1, Подвязье - 1, Насурово – 1; Рожок – 1;

3. Скопинский район - 23 (+5): Павелец - 8 (+1), Ильинка - 6, Клекотки - 1, Нагиши - 1, Шелемишево - 1, Отрада-1, Побединка- 2 (+1), Горлово -1; Петрушино – 1, Скопин - 7 (+1);

4. Михайловский район - 28 (+3): Октябрьский - 4, Стрелецкие выселки - 2, Первомайский - 1, Красное-1; Березово -1; Козловка – 1, Михайлов - 17 (+1);

5. Пронский район - 12 (+1): Пронск - 1, Новомичуринк – 10 (+1), Большая Погореловка - 1;

6. Рыбновский район - 13 (+2): Рыбное - 2, Старое Батурино - 1, Горяйново - 3, Глебково - 3, Высокое – 2 (+1), Пощупово – 1, Глебково -1;

7. Захаровский район - 8 (Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино - 1);

8. Спасск - 6;

9. Сасовский район - 9: Фроловское - 1, Сотницыно - 1, Кузьминки - 1, Молодежное - 1;

Сасово - 5;

10. Шацкий район - 7 (+1): Шацк - 4, Казачья Слобода - 3 (+1);

11. Клепиковский район - 4: все - Аверкиево;

12. Касимовский район - 6 (+1): Телебукино - 2, Щербатовка - 1, Подлипки -1;

Касимов - 2;

13. Александро-Невский район - 2: все - Александро-Невский;

14. Сараевский район - 1: Красная Вершина.

15. Ряжский район - 1: Ряжск.

16. Шилово – 1.

17. Ермишь – 1.

18. Путятинский район – 1: Глебово – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU