2020-04-18T16:51:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Московский район Рязани вышел в лидеры по зараженным коронавирусом

Там, как и в Октябрьском районе, за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
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Обновилась статистика зараженных коронавирусом в районах Рязани. Актуальные данные на 18 апреля со ссылкой на региональную опергруппу опубликовала администрация города.

Меньше всего случаев COVID-19 по-прежнему в Советском районе - 11. В Железнодорожном районе, еще день назад лидировавшем в антирейтинге, насчитывается 34 случая, что на три больше пятничного показателя. В Октябрьском районе выявили 11 человек с коронавирусом, и теперь там числятся 39 инфицированных. Самым эпидемически неблагополучным стал Московский район, где тоже за сутки диагноз поставили 11 людям, а итоговое число увеличилось до 41.

Всего в Рязани насчитывается 125 случаев, включая те, которые находятся на подтверждении. В целом по региону – 267.

Распределение зараженных коронавирусом по районам Рязани и динамика роста заболеваемости наглядно. Фото: администрация Рязани.

Распределение зараженных коронавирусом по районам Рязани и динамика роста заболеваемости наглядно. Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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