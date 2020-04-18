Коронавирус проник еще в два района Рязанской области: полная статистика

18 Апр 2020 2020-04-18T15:56:35+03:00

Это Александро-Невский и Ряжский. Рассказываем, где еще выявили зараженных и как изменилось их количество по состоянию на 18 апреля

Изменить размер текста: A A

Первых зараженных COVID-19 обнаружили в Александро-Невском и Ряжском районах Рязанской области. В обоих случаях речь идет о райцентрах. Таким образом, зараза проникла уже в 18 муниципальных образований из 25. Статистика опубликована региональной опергруппой 18 апреля.

По состоянию на 14.00 в Рязанской области зарегистрировали 267 случаев коронавирусной инфекции, считая те, которые находятся на подтверждении. Почти половину из них, а именно 125, - в Рязани, причем по сравнению с пятницей это число увеличилось сразу на 26.

С полной статистикой предлагаем ознакомиться ниже (в скобках - изменение числа зараженных за сутки, жирным выделены новые населенные пункты).

- Рязань - 125 (+26);

- Рязанский район - 29 (+1): Заокское сельское поселение - 22, Дядьково - 1, Секиотово - 1, Подвязье - 1, Высокое - 1, Абрютино - 3;

- Скопинский район - 18 (+3): Павелец - 7 (+2), Ильинка - 6 (+1), Клекотки - 1, Нагиши - 1, Шелемишево - 1, Отрада-1, Побединка-1;

- Скопин - 6 (+1);

- Михайловский район - 8 (+3): Октябрьский - 4 (+2), Стрелецкие выселки - 2 (+1), Первомайский - 1, Красное-1;

- Михайлов - 16 (+4);

- Пронский район - 11 (+2): Пронск - 1, Нововомичуринк - 9, Погореловка - 1;

- Рыбновский район - 11 (+1): Рыбное - 2, Старое Батурино - 1, Горяйново - 3 (+1), Глебково - 3, Высокое - 1, Пощупово - 1;

- Захаровский район - 8 (Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино - 1);

- Спасск - 6 (+1);

- Сасовский район - 4 (+1): Фроловское - 1, Сотницыно - 1, Кузьминки - 1, Молодежное - 1;

- Сасово - 5 (+2);

- Шацкий район - 6 (+3): Шацк - 4 (+2), (Казачья Слобода - 2 (+1);

- Клепиковский район - 4: все - Аверкиево;

- Касимовский район - 5 (+1) (Ермишь - 1, Телебукино - 2, Щербатовка - 1, Подлипки -1);

- Касимов - 2;

- Александро-Невский район - 1: Александро-Невский;

- Сараевский район - 1: Красная Вершина.

- Ряжский район - 1: Ряжск.

ИСТОЧНИК KP.RU