2020-04-19T13:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Рязани: православные верующие встретили Пасху [ВИДЕО]

Мы побывали в условиях пандемии COVID-19 в Солотчинском женском монастыре на самой главной для христиан службе
Иван АНТОНОВ
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Пасхальная служба отличается особой торжественностью и красными облачениями священников.Пасхальная служба отличается особой торжественностью и красными облачениями священников.Фото: Павел АВЕРИН
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Мы побывали на ночной службе в Рождества Пресвятой Богородицы женском монастыре в Солотче в условиях распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на требования главного санитарного врача региона и пожеланий губернатора, рязанские церковные власти не стали закрывать храмы от верующих.

Появился новый термин - социальная дистанция. Фото: Павел АВЕРИН

Появился новый термин - социальная дистанция.Фото: Павел АВЕРИН

На входе в монастырь находились усиленные наряды полиции и ДПС, но сотрудники никого не останавливали, наблюдая за небольшим потоком людей, стекавшимся в обитель. Солотча считается курортным поселком, поэтому вблизи монастыря мы заметили множество дорогих автомобилей с московскими номерами.

Начало Крестного хода. Фото: Павел АВЕРИН

Начало Крестного хода.Фото: Павел АВЕРИН

Долгожданный возглас "Христос воскресе!". Фото: Павел АВЕРИН

Долгожданный возглас "Христос воскресе!".Фото: Павел АВЕРИН

В храме Сошествия Святого Духа на апостолов, где и проходила праздничная служба, на пол были приклеены полоски из малярного скотча на «социальном» расстоянии друг от друга.

Места для молящихся отметили полосками на полу храма. Фото: Павел АВЕРИН

Места для молящихся отметили полосками на полу храма.Фото: Павел АВЕРИН

Часть верующих после завершения Крестного хода в здание не пошла, поэтому количество молившихся уменьшилось. При этом у одних были медицинские маски на лице, у других – нет. Среди принимавших участие в праздничной Литургии мы заметили владельцев крупных рязанских предприятий и фирм, ученых и известных людей из мира искусства.

Пасха в солотчинском монастыре.Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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