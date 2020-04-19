Самоизоляция в Рязани: православные верующие встретили Пасху [ВИДЕО]
Мы побывали на ночной службе в Рождества Пресвятой Богородицы женском монастыре в Солотче в условиях распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на требования главного санитарного врача региона и пожеланий губернатора, рязанские церковные власти не стали закрывать храмы от верующих.
Появился новый термин - социальная дистанция.Фото: Павел АВЕРИН
На входе в монастырь находились усиленные наряды полиции и ДПС, но сотрудники никого не останавливали, наблюдая за небольшим потоком людей, стекавшимся в обитель. Солотча считается курортным поселком, поэтому вблизи монастыря мы заметили множество дорогих автомобилей с московскими номерами.
Начало Крестного хода.Фото: Павел АВЕРИН
Долгожданный возглас "Христос воскресе!".Фото: Павел АВЕРИН
В храме Сошествия Святого Духа на апостолов, где и проходила праздничная служба, на пол были приклеены полоски из малярного скотча на «социальном» расстоянии друг от друга.
Места для молящихся отметили полосками на полу храма.Фото: Павел АВЕРИН
Часть верующих после завершения Крестного хода в здание не пошла, поэтому количество молившихся уменьшилось. При этом у одних были медицинские маски на лице, у других – нет. Среди принимавших участие в праздничной Литургии мы заметили владельцев крупных рязанских предприятий и фирм, ученых и известных людей из мира искусства.
Пасха в солотчинском монастыре.Павел АВЕРИН
ИСТОЧНИК KP.RU