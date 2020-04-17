17 Апр 2020 2020-04-17T13:34:55+03:00

Пасха в Рязани 2020. Губернатор Любимов о Пасхе в Рязани: Храмы не закрыты, но людям посещать их нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

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17 апреля во время прямой трансляции во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о ситуации с храмами в период распространения коронавирусной инфекции и приближающейся Пасхой.

— Никто храмы не закрывает и закрывать не собирается! Богослужения как проводились, так и продолжат проводиться, — заявил глава региона. — Мы временно ограничиваем доступ в религиозные учреждения, чтобы избежать массового скопления людей. В условиях пандемии, я думаю, все понимают – эта мера жизненно необходима.

По словам губернатора, в предстоящие пасхальные дни все рязанцы должны соблюдать дополнительные меры, которые принимаются правительством Рязанской области.

— Во-вторых, необходимо следовать рекомендациям главного санитарного врача по Рязанской области Ларисы Сараевой, которая 15 апреля подписала постановление о введении дополнительных мер, то есть, о временном приостановлении деятельности всех религиозных учреждений и с запретом посещения людьми религиозных заведений, — продолжает Любимов. — То есть, не закрытие храмов, они работают, службы проводятся, но исключения по доступу в храм только для священнослужителей. Это решение главы регионального Роспотребнадзора уже поддержали на федеральном уровне. С учетом складывающей ся в Рязанской области обстановки такие меры в организации праздничных богослужений накануне светлого Христова воскресенья, вполне оправданы и необходимы. Для доступа людей к религиозным обрядам рекомендовано использовать онлайн-трансляции в интернете, по ТВ и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU