Губернатор Николай Любимов: Посещать кладбища на Пасху – грех
17 апреля во время прямой трансляции во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, почему во время Пасхи не следует ходить на кладбища.
— В большой праздник Пасхи многие граждане посещают не только храмы, но и кладбища. Это действительно так. Но насколько я знаю, по церковным предписаниям посещать кладбища именно на Пасху – не правильно, — отметил глава региона. — Вчера, кстати, об этом на совещании под председательством мэра Москвы Сергея Собянина говорил владыка Дионисий. Он эту тему четко осветил. Посещение кладбища на Пасху даже считается грехом, потому что в светлый праздничный день нужно провести среди своей семьи и близких родственников.
По словам губернатора, власти своим решением будем ограничивать посещение людьми кладбищ.
— Церковь нас в этом поддержала. Мы не хотим допускать распространения опасной инфекции. Люди должны отнеситесь к этому с пониманием. Любые массовые мероприятия повышают риск распространения коронавируса, — заявил Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU