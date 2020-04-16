Пасха в Рязани 2020: обновлен список для освящения куличей на производстве

16 Апр 2020 2020-04-16T11:30:54+03:00

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Рязанская епархия освятит куличи прямо на производстве у девяти предприятий. По сравнению с 15 апреля список дополнен еще двумя – ООО «Жито» и гиперамркет «Ашан». Благословение пасхальной продукции состоится уже в четверг, 16 апреля. Тем не менее, изготовители еще могут подать заявку (официальным письмом) на press.ryazeparh@gmail.com.

Пока список выглядит следующим образом:

- кондитерская «Римские каникулы»;

- ИП Митина Н.М. (Спасск-Рязанский);

- парк-отель «Сова»;

- кофейня-кондитерская «Привет, десерт!»;

- кофейня-кондитерская «Брускетта»;

- ООО «Рыбновский молочный завод»;

- сеть гипермаркетов «Лента»;

- ООО «Жито»;

- гипермаркет «Ашан».

Напомним, что церковь благословила верующих самостоятельно освятить пасхальную снедь в домашних условиях и рассказала, что для этого требуется. На сам христианский праздник от служб с участием прихожан в связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор предписал отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU