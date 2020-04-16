Пасха в Рязани 2020: обновлен список для освящения куличей на производстве
Рязанская епархия освятит куличи прямо на производстве у девяти предприятий. По сравнению с 15 апреля список дополнен еще двумя – ООО «Жито» и гиперамркет «Ашан». Благословение пасхальной продукции состоится уже в четверг, 16 апреля. Тем не менее, изготовители еще могут подать заявку (официальным письмом) на press.ryazeparh@gmail.com.
Пока список выглядит следующим образом:
- кондитерская «Римские каникулы»;
- ИП Митина Н.М. (Спасск-Рязанский);
- парк-отель «Сова»;
- кофейня-кондитерская «Привет, десерт!»;
- кофейня-кондитерская «Брускетта»;
- ООО «Рыбновский молочный завод»;
- сеть гипермаркетов «Лента»;
- ООО «Жито»;
- гипермаркет «Ашан».
Напомним, что церковь благословила верующих самостоятельно освятить пасхальную снедь в домашних условиях и рассказала, что для этого требуется. На сам христианский праздник от служб с участием прихожан в связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор предписал отказаться.
ИСТОЧНИК KP.RU