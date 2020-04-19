Коронавирус в Рязанской области: военные могут развернуть 2 инфекционных госпиталя
Первый из 16 новых госпиталей Минобороны сдан в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде. Всего в 15 регионах военные оборудуют 1600 коек, но могут и больше. Об этих словах министра обороны РФ рассказал сайт Первого канала.
- При необходимости сформируем шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. В общей сложности на 900 коек. Уже сегодня подготовлено 4900 койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, — доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Напомним, что Владимир Путин призвал регионы к 28 апреля завершить работу по созданию коечного фонда для лечения больных с COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU