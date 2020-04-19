2020-04-20T01:49:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области: военные могут развернуть 2 инфекционных госпиталя

Об этом министр обороны России доложил Владимиру Путину, отвечая на вопрос главы государства о помощи военного ведомства гражданскому населению по борьбе с коронавирусом
Иван АНТОНОВ
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Военные при необходимости могут сформировать 2 инфекционных госпиталя.Военные при необходимости могут сформировать 2 инфекционных госпиталя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый из 16 новых госпиталей Минобороны сдан в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде. Всего в 15 регионах военные оборудуют 1600 коек, но могут и больше. Об этих словах министра обороны РФ рассказал сайт Первого канала.

- При необходимости сформируем шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. В общей сложности на 900 коек. Уже сегодня подготовлено 4900 койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, — доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что Владимир Путин призвал регионы к 28 апреля завершить работу по созданию коечного фонда для лечения больных с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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