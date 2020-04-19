Рязанцев просят помочь бездомным тарелкой супа

19 Апр 2020 2020-04-19T19:23:50+03:00

Бездомные тоже люди - забывать об этом не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Более 6 лет социальная служба прихода храма в честь иконы «Всецарица» трижды в неделю кормит бездомных людей. В понедельник, среду и пятницу волонтеры отправляются к тем, для кого тарелка горячего супа может реально спасти жизнь. Сейчас ситуация осложнилась.

- О бездомных в нашем городе заботится Комплексный центр социальной поддержки населения, - рассказывает ответственный за социальное служение храма Елена Пухова. –Центру выделяют средства лишь в холодное время года. Наступил апрель, а с ним закончилось установленное администрацией время. Да и средства, наверное, у них тоже закончились.

Сейчас обеспечение горячим питанием бездомных полностью легло на плечи добровольцев.

- В городе закрылись на неизвестный срок мелкие торговые лавки и магазины, которые давали бездомным возможность хоть небольшого приработка (подмести, разгрузить, вынести мусор), - продолжает Елена. – Получается, что люди остались предоставлены сами себе. Надеяться они могут только на помощь добровольцев. Мы продолжаем кормление. И просим всех неравнодушных присоединиться к нам.

Пожертоввания можно направить на социальную карту храма в честь иконы «Всецарица» (Сбербанк, владелец Павел Николаевич К.) № 4817 7600 9967 7399 с пометкой «еда».

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ИСТОЧНИК KP.RU