Коронавирус в Рязани: 18 апреля прошла санобработка и дезинфекция улиц
В Рязани 18 апреля прошли масштабные работы по санитарной уборке и обработке спецсредствами улиц, тротуаров, спортивных и детских площадок, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования.
К выполнению работ власти привлекли силы и средства региональных МЧС и ГУ ветеринарии – они обработали остановки по 12 маршрутам во всех районах города. Также проведена обработка тротуаров на 23 улицах. Проведена дезинфекция лавочек, урн и арт-объектов во всех местах общего пользования. По данным властей было израсходовано свыше 150 тонн готового дезинфицирующего раствора.
К санитарной уборке территорий подключились муниципальные и коммерческие предприятия, а также магазины и другие организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU