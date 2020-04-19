2020-04-19T12:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 18 апреля прошла санобработка и дезинфекция улиц

К санитарной уборке территорий в целях профилактики по нераспространению COVID-19 подключились муниципальные и коммерческие предприятия
Иван АНТОНОВ
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В Рязани обработали места общего пользования. Фото: сайт горадминистрации.В Рязани обработали места общего пользования. Фото: сайт горадминистрации.
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В Рязани 18 апреля прошли масштабные работы по санитарной уборке и обработке спецсредствами улиц, тротуаров, спортивных и детских площадок, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования.

К выполнению работ власти привлекли силы и средства региональных МЧС и ГУ ветеринарии – они обработали остановки по 12 маршрутам во всех районах города. Также проведена обработка тротуаров на 23 улицах. Проведена дезинфекция лавочек, урн и арт-объектов во всех местах общего пользования. По данным властей было израсходовано свыше 150 тонн готового дезинфицирующего раствора.

К санитарной уборке территорий подключились муниципальные и коммерческие предприятия, а также магазины и другие организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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