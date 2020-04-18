Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора
Утром 18 апреля в Рязани началась масштабная дезинфекция улиц города. Такие меры власти приняли из-за того, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше рязанцев. Это одна из причин, почему в последние дни в Рязани произошел резкий скачок заболеваемости.
На улице города выехала специальная техника, которая поливает дороги, площади и тротуары раствором с сильным запахом хлора. В частности, на площади Победы работал трактор «Беларусь» с поливомоечным оборудованием и бочкой.
Масштабная дезинфекция в Рязани 18 апреля.
Напомним, из-за масштабной дезинфекции в субботу в Рязани полностью на весь день остановили общественный транспорт, а также ограничили движение частных автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU