Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора

18 Апр 2020 2020-04-18T13:27:27+03:00

18 апреля в Рязани из-за масштабной дезинфекции ограничили движение транспорта и остановили работу автобусов и троллейбусов [видео]

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Утром 18 апреля в Рязани началась масштабная дезинфекция улиц города. Такие меры власти приняли из-за того, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше рязанцев. Это одна из причин, почему в последние дни в Рязани произошел резкий скачок заболеваемости.

На улице города выехала специальная техника, которая поливает дороги, площади и тротуары раствором с сильным запахом хлора. В частности, на площади Победы работал трактор «Беларусь» с поливомоечным оборудованием и бочкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/773922" frameborder="0"></iframe> Масштабная дезинфекция в Рязани 18 апреля.

Напомним, из-за масштабной дезинфекции в субботу в Рязани полностью на весь день остановили общественный транспорт, а также ограничили движение частных автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU