2020-04-18T13:27:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора

18 апреля в Рязани из-за масштабной дезинфекции ограничили движение транспорта и остановили работу автобусов и троллейбусов [видео]
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора.Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора.
Изменить размер текста:

Утром 18 апреля в Рязани началась масштабная дезинфекция улиц города. Такие меры власти приняли из-за того, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше рязанцев. Это одна из причин, почему в последние дни в Рязани произошел резкий скачок заболеваемости.

На улице города выехала специальная техника, которая поливает дороги, площади и тротуары раствором с сильным запахом хлора. В частности, на площади Победы работал трактор «Беларусь» с поливомоечным оборудованием и бочкой.

Масштабная дезинфекция в Рязани 18 апреля.

Напомним, из-за масштабной дезинфекции в субботу в Рязани полностью на весь день остановили общественный транспорт, а также ограничили движение частных автомобилей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

Число положительных тестов на подтверждении тоже увеличилось. Общее число заболевших достигло 267 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус проник еще в два района Рязанской области: полная статистика
В Рязани провели массовый церковный обряд, несмотря на коронавирус
Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора
Девять пациентов с коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии
В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Движение общественного транспорта в Рязани остановили
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 18 апреля: заражены 217 человек
Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Рязани: в каком районе города больше всего зараженных жителей
В Рязани на две ночи закроют проезд по Северному обходу
Коронавирус в Рязани: в городе готовы ввести систему цифровых пропусков
Коронавирус в Рязани: в ОКБ закрыли на карантин три отделения
Простые шаги онлайн-покупки недвижимости от VELLCOM Group
100 куличей передала Юлия Рокотянская в городской Совет ветеранов и районные советы
Коронавирус в Рязани, ситуация на 16.00 17 апреля: выздоровели еще пять человек
Среди 217 случаев коронавируса в Рязанской области 21 – это дети
Под Рязанью поезд на скорости насмерть сбил 65-летнего мужчину
Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах появились зараженные вирусом
Сорокина о режиме самоизоляции в Рязани: На улицах увеличилось количество машин и людей
В Рязани у женщин с подозрением на коронавирус родились дети
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 17 апреля 13.00: под наблюдением – 740 человек
Любимов предсказал продление ограничительных мер из-за коронавируса
Губернатор Любимов о Пасхе в Рязани: Храмы не закрыты, но людям посещать их нельзя
20-летний рязанец через интернет совращал несовершеннолетних. Потерпевшими стали 11 мальчиков