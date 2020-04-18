Движение общественного транспорта в Рязани остановили
Утром 18 апреля в Рязани, как и ожидалось, остановили движение общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки с улиц должны исчезнуть на весь день – до 19 апреля, напомнили в администрации областного центра.
Ограничения связаны с масштабной санитарной уборкой и дезинфекцией города, которая проводится на субботу. Прибегнуть к таким мерам решили накануне, когда местный оперштаб констатировал, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше людей. Кроме того, в последние дни произошел скачок заболеваемости.
Передвижение на частном автотранспорте тоже ограничено, так как во время дезинфекции планируется частично перекрывать районы.
ИСТОЧНИК KP.RU