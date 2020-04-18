2020-04-18T10:39:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Движение общественного транспорта в Рязани остановили

В городе запланировали масштабную санитарную уборку и дезинфекцию
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 18 апреля в Рязани, как и ожидалось, остановили движение общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки с улиц должны исчезнуть на весь день – до 19 апреля, напомнили в администрации областного центра.

Ограничения связаны с масштабной санитарной уборкой и дезинфекцией города, которая проводится на субботу. Прибегнуть к таким мерам решили накануне, когда местный оперштаб констатировал, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше людей. Кроме того, в последние дни произошел скачок заболеваемости.

Передвижение на частном автотранспорте тоже ограничено, так как во время дезинфекции планируется частично перекрывать районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Движение общественного транспорта в Рязани остановили
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 18 апреля: заражены 217 человек
Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Рязани: в каком районе города больше всего зараженных жителей
В Рязани на две ночи закроют проезд по Северному обходу
Коронавирус в Рязани: в городе готовы ввести систему цифровых пропусков
Коронавирус в Рязани: в ОКБ закрыли на карантин три отделения
Простые шаги онлайн-покупки недвижимости от VELLCOM Group
100 куличей передала Юлия Рокотянская в городской Совет ветеранов и районные советы
Коронавирус в Рязани, ситуация на 16.00 17 апреля: выздоровели еще пять человек
Среди 217 случаев коронавируса в Рязанской области 21 – это дети
Под Рязанью поезд на скорости насмерть сбил 65-летнего мужчину
Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах появились зараженные вирусом
Сорокина о режиме самоизоляции в Рязани: На улицах увеличилось количество машин и людей
В Рязани у женщин с подозрением на коронавирус родились дети
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 17 апреля 13.00: под наблюдением – 740 человек
Любимов предсказал продление ограничительных мер из-за коронавируса
Губернатор Любимов о Пасхе в Рязани: Храмы не закрыты, но людям посещать их нельзя
20-летний рязанец через интернет совращал несовершеннолетних. Потерпевшими стали 11 мальчиков