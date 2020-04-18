Движение общественного транспорта в Рязани остановили

18 Апр 2020 2020-04-18T10:39:51+03:00

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Утром 18 апреля в Рязани, как и ожидалось, остановили движение общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки с улиц должны исчезнуть на весь день – до 19 апреля, напомнили в администрации областного центра.

Ограничения связаны с масштабной санитарной уборкой и дезинфекцией города, которая проводится на субботу. Прибегнуть к таким мерам решили накануне, когда местный оперштаб констатировал, что самоизоляцию из-за пандемии коронавируса соблюдают все меньше людей. Кроме того, в последние дни произошел скачок заболеваемости.

Передвижение на частном автотранспорте тоже ограничено, так как во время дезинфекции планируется частично перекрывать районы.

ИСТОЧНИК KP.RU