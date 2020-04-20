Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах обнаружили зараженных
В Рязанской области еще в двух районах выявили коронавирус. Последние данные по количеству зараженных человек опубликовала опергруппа. Список районов Рязанской области, где впервые обнаружили вирус, пополнился Милославским (1 человек) и Чучковским (2 человека). Читать полный список населенных пунктов Рязанской области, где выявили коронавирус.
Напомним, всего по состоянию на 20 апреля 13:00 в Рязани и области выявили 289 зараженных человек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязанской области: число зараженных достигло 289 человек
Последние новости о коронавирусе в Рязанской области (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU