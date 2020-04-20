Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах обнаружили зараженных

20 Апр 2020 2020-04-20T14:06:49+03:00

COVID-19 проник за текущие сутки в Милославский район и Чучковский

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В Рязанской области еще в двух районах выявили коронавирус. Последние данные по количеству зараженных человек опубликовала опергруппа. Список районов Рязанской области, где впервые обнаружили вирус, пополнился Милославским (1 человек) и Чучковским (2 человека). Читать полный список населенных пунктов Рязанской области, где выявили коронавирус.

Напомним, всего по состоянию на 20 апреля 13:00 в Рязани и области выявили 289 зараженных человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU