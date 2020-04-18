В Рязани провели массовый церковный обряд, несмотря на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T15:46:51+03:00

Требования главного санитарного врача, властей и даже призывы патриарха не помешали множеству прихожан Николо-Ямского храма поучаствовать в вечерне с выносом плащаницы [видео]

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17 апреля в Николо-Ямском храме Рязани провели религиозный обряд, в котором поучаствовали порядка ста человек. Накануне Пасхи там совершили вечерню с выносом плащаницы. Таким образом, православные священнослужители проигнорировали предписание главного санитарного врача проводить службы без паствы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/773924" frameborder="0"></iframe> Массовый религиозный обряд в Рязани.Источник: vk.com/tr_ryazan (Сережа Яшков)

Ранее с призывом воздержаться от посещения храмов призывал даже патриарх Кирилл. Однако ничто не помешало верующим посетить службу, в 15 часов выйти на улицу Циолковского и устроить массовую процессию. Притом многие участники, очевидно, находятся в группе риска по возрасту, то есть имеют самый большой риск осложнений при коронавирусной инфекции.

Тем временем в Рязани, как и во всем регионе, растут темпы распространения COVID-19. 18 апреля стало известно сразу о 50 новых случаях заражения, и теперь их зарегистрировали 267, причем почти половину из них - в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU