В Рязани провели массовый церковный обряд, несмотря на коронавирус
17 апреля в Николо-Ямском храме Рязани провели религиозный обряд, в котором поучаствовали порядка ста человек. Накануне Пасхи там совершили вечерню с выносом плащаницы. Таким образом, православные священнослужители проигнорировали предписание главного санитарного врача проводить службы без паствы.
Массовый религиозный обряд в Рязани.Источник: vk.com/tr_ryazan (Сережа Яшков)
Ранее с призывом воздержаться от посещения храмов призывал даже патриарх Кирилл. Однако ничто не помешало верующим посетить службу, в 15 часов выйти на улицу Циолковского и устроить массовую процессию. Притом многие участники, очевидно, находятся в группе риска по возрасту, то есть имеют самый большой риск осложнений при коронавирусной инфекции.
Тем временем в Рязани, как и во всем регионе, растут темпы распространения COVID-19. 18 апреля стало известно сразу о 50 новых случаях заражения, и теперь их зарегистрировали 267, причем почти половину из них - в областном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU