2020-04-18T15:46:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани провели массовый церковный обряд, несмотря на коронавирус

Требования главного санитарного врача, властей и даже призывы патриарха не помешали множеству прихожан Николо-Ямского храма поучаствовать в вечерне с выносом плащаницы [видео]
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: николо-ямской-храм.рфФото: николо-ямской-храм.рф
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17 апреля в Николо-Ямском храме Рязани провели религиозный обряд, в котором поучаствовали порядка ста человек. Накануне Пасхи там совершили вечерню с выносом плащаницы. Таким образом, православные священнослужители проигнорировали предписание главного санитарного врача проводить службы без паствы.

Массовый религиозный обряд в Рязани.Источник: vk.com/tr_ryazan (Сережа Яшков)

Ранее с призывом воздержаться от посещения храмов призывал даже патриарх Кирилл. Однако ничто не помешало верующим посетить службу, в 15 часов выйти на улицу Циолковского и устроить массовую процессию. Притом многие участники, очевидно, находятся в группе риска по возрасту, то есть имеют самый большой риск осложнений при коронавирусной инфекции.

Тем временем в Рязани, как и во всем регионе, растут темпы распространения COVID-19. 18 апреля стало известно сразу о 50 новых случаях заражения, и теперь их зарегистрировали 267, причем почти половину из них - в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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