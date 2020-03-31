2020-03-31T12:19:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Крестные ходы во время пандемии: Михайлов и Касимов окропили святой водой

Также верующие провели обряд в селе Щетиновка. Среди них – пожилые люди, для которых коронавирусная инфекция наиболее опасна
Сергей ЛАЗУТИН
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В Касимове во главе колонны ехали Боголюбская икона Пресвятой Богородицы и Казанский образ Царицы Небесной. Фото: vk.com/kasim_pravoslavВ Касимове во главе колонны ехали Боголюбская икона Пресвятой Богородицы и Казанский образ Царицы Небесной. Фото: vk.com/kasim_pravoslav
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В Рязанской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и призывы оставаться дома, продолжаются крестные ходы. Так, 29 марта священники совершили религиозные обряды в Касимове и Михайлове.

Кроме того, в воскресенье с молитвами и иконами верующие прошли по селу Щетиновка.

«Сегодня, когда Господь испытывает терпение, смирение и нашу любовь, важно укрепиться и не скатиться с духовной лествицы. Уповая на милость Божию и возгревая в своих сердцах доброту и веру, не бояться тягот современной жизни и смертельной пандемии», - так объяснили свою инициативу в Михайловском первом благочинии Рязанской епархии.

Кстати, в Михайлове, по словам православных служителей, крестный ход прошел «на колесах»: местное духовенство совершило молебен и объехало вокруг города со святынями. По пути архимандрит Серафим окроплял улицы святой водой.

Михайловский район. Слева архимандрит Серафим окропляет город святой водой, в центре и справа - крестный ход в селе Щетиновка. Фото: vk.com/1mihblag

Михайловский район. Слева архимандрит Серафим окропляет город святой водой, в центре и справа - крестный ход в селе Щетиновка. Фото: vk.com/1mihblag

В Касимове местные жители также засняли, как священники едут от Вознесенского Кафедрального собора, расплескивая святую воду прямо с платформы грузовика:

«Во время молебного пения священнослужители совершали акафистное пение Пресвятой Богородице и окропляли святой водой всех богомольцев», - описали происходящее в Касимовской епархии.

Отметим, что в богослужениях принимали участие пожилые люди, тогда как гражданам старше 65 лет, для которых COVID-19 представляет смертельную опасность, запретили нарушать режим «домашнего карантина». Всех остальных для борьбы с распространением инфекции с 30 марта также обязали не покидать места проживания за исключением «особых случаев».

Крестный ход в Касимове.Источник - vk.com/tipkas

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ИСТОЧНИК KP.RU

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