В рязанской глубинке устроили крестный ход против коронавируса
В Рязани с коронавирусом решили бороться с помощью… совместной молитвы. 22 марта в селе Печерники, что в Михайловском районе Рязанской области, православные христиане совершили крестный ход от местного храма Успения Божией Матери к поклонному кресту.
- В настоящее время, когда многие люди напуганы эпидемией коронавируса, многие из них ищут способы избежать страшного недуга, и одним из важных способов в этом для верующих остается молитва, в которой испрашивается защита у Бога от болезни, - рассказали в Рязанской епархии.
Духовенство ссылается на опыт предков: якобы есть примеры, когда после крестных ходов уже «останавливались самые смертоносные эпидемии». Приводится пример села Ижеславль (тоже Михайловский район), где в XVIII веке пронесли с молитвами образ святителя Николая, и «смерти от бушевавшей в округе эпидемии холеры прекратились».
Как оказалось, крестный ход в Печерниках был не единственным. Совершались они в тот же день и в других рязанских приходах – по традиции третьего воскресного дня Великого поста. Тем временем во всем мире, напротив, рекомендуют по возможности воздержаться от посещения публичных мест и мероприятий. Особенно это касается пожилых людей (коих в совместных молитвах участвует множество), потому что у этой возрастной категории COVID-19 часто протекает в тяжелой форме вплоть до летального исхода.
Участники крестного хода у поклонного креста.
Возглавил крестный ход настоятель Успенского храма иерей Даниил Рантовов.
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ИСТОЧНИК KP.RU