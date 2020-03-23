Коронавирус в Рязани: граждан старше 60 лет призвали оставаться дома

23 Март 2020 2020-03-23T11:58:42+03:00

Пенсионеров и хронических больных просят не ходить по магазинам и поликлиникам, а пользоваться помощью родственников или волонтеров

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Оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обратилась к рязанцам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболевания с просьбой соблюдать максимальные меры предосторожности для снижения риска заражения.

«Рекомендуем ограничить контакты, по возможности не покидать дом, не пользоваться общественным транспортом, не посещать магазины, поликлиники и другие общественные места. Если же у вас нет возможности обратиться к родственникам за помощью в покупке лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, можете связаться с волонтерами по телефону +7 (4912) 97-18-13. Они окажут вам необходимую помощь», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU