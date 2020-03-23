23 Март 2020 2020-03-23T09:55:22+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 23 марта: два человека заражено, 647 - под наблюдением Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 23 марта. Профилактические мероприятия продолжаются

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По состоянию на 23 марта 08:30 в Рязанской области зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.

В целом на утро 23 марта поступила информация о 728 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 647 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 81 человек - все здоровы.

Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU