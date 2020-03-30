2020-03-30T11:03:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: возраст обязательного домашнего карантина увеличили

Самоизоляцию должны соблюдать люди старше 65 лет. Прописан ряд исключений
Сергей ЛАЗУТИН
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Люди старше 65 лет должны соблюдать домашний карантин.Люди старше 65 лет должны соблюдать домашний карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанской области увеличили возраст обязательной самоизоляции. Согласно изменениям от 27 марта, домашний карантин должны соблюдать граждане старше 65 лет. Прежний порог - 60 лет.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», говорится в актуальном тексте губернаторского распоряжения.

Прописаны в документе и исключения. Под них попадают руководители и сотрудники, чье нахождение на рабочем месте «критически важным», а также работники здравоохранения. На кого еще может не распространяться особый режим, решает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Напомним, власти ввели ряд ограничительных мер из-за пандемии нового коронавируса, который наиболее опасен именно для представителей старшего поколения. По состоянию на 30 марта в Рязани подтверждены три случая заражения COVID-19. Людям до 65 покидать жилище рекомендуют только в случае крайней необходимости.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В Рязанской области работает единый кол-центр для пожилых и маломобильных граждан. Звонки принимаются ежедневно и круглосуточно, заверили в областном минсоцзащиты.

Телефон «горячей линии»: 8(4912)39-20-71.

По этому номеру граждане могут получить ответы на интересующие вопросы, оформить заявку на покупку и доставку продуктов питания и медикаментов, получить психологическую поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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