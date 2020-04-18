В полиции рассказали, будут ли штрафовать за участие в богослужениях

18 Апр 2020 2020-04-18T19:14:07+03:00

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Перед полицейскими в ночь с 18 на 19 апреля, когда православные отмечают Пасху, будет стоять задача исключительно по охране порядка. Об этом «Комсомолке» сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил и начальник пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов:

- Основная задача полиции в праздничные пасхальные дни - обеспечить охрану общественного порядка в Рязани, общественную безопасность, антитеррористическую защищенность. К административной ответственности будут привлекаться лица, которые грубо нарушают общественный порядок. То есть, за появление в пьяном виде, хулиганские действия и так далее. Все полицейские наряды будут в эти дни нести усиленную службу.

Таким образом, МВД организует дежурство своих сотрудников во время праздничных богослужений, но реагировать на нарушения самоизоляции не будет. При этом, исходя из логики ограничительных мер, введенных в Рязанской области, и проводимых полицией мероприятий, поход в храм вполне может расцениваться как нарушение. В перечень «уважительных» причин выхода из дома религиозные обряды не включены. Кроме того, богослужения связаны с массовым скоплением людей, и именно поэтому главный санитарный врач региона потребовала от священнослужителей проводить их без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавируса (и с не был солидарен губернатор). Тем не менее, по информации «Комсомолки», двери храмов будут открыты для всех желающих.

Напомним, стражи порядка уже штрафовали рязанцев, гулявших в парках. В большинстве случаев дело обходится «разъяснительной работой» и уведомлением с наказом соблюдать самоизоляцию. Теперь же полиция проявила избирательность, предпочла вовсе не вмешиваться и фактически умыла руки. А, например, следить за дистанцией между людьми во время богослужений те правоохранители, с кем нам удалось пообщаться, предоставили Роспотребнадзору: «Мы - не каратели, у нас другие функции», - заявил один из собеседников.

Напомним, число зараженных COVID-19 в Рязанской области 18 апреля по сравнению с предыдущим днем подскочило почти на четверть - с 217 до 267.

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ИСТОЧНИК KP.RU