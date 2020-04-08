Как работает полиция в Рязани при коронавирусе: штрафы за выход из дома, пропуска и справки

С 17 марта на территории Рязанской области введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. 28 марта к распоряжению главы региона было выпущено дополнение, согласно которому жители области должны будут самоизолироваться у себя дома как минимум до 14 апреля.

Прописаны в документе и исключения. Речь идет об экстренном обращении за медицинской помощью, поездках на работу в случае невозможности дистанционного выполнения обязанностей, покупке продуктов питания, выгуле домашних животных и выносе мусора рядом с домом.

«МОГУТ ПОПРОСИТЬ ПОКАЗАТЬ ПАСПОРТ И СПЕЦПРОПУСК»

Несмотря на то, что в таком режиме область живет с 30 марта, не все рязанцы до конца разобрались, как им передвигаться, какие документы и справки нужно носить с собой и что отвечать полицейским, поинтересовавшимся целью вашего пребывания на улице?

Городские улицы значительно опустели.Фото: Константин МОГИЛИН

С этими вопросами «Комсомолка» обратилась в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

О чем полицейские могут спросить граждан, находящихся в этот период на улице? Какие документы необходимо при себе иметь?

- Полицейские могут попросить показать паспорт и специальный пропуск, а также поинтересоваться причиной нахождения на улице. Соответственно, если гражданин должен покинуть свое жилище, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и при необходимости спецпропуск.

Должна ли быть у работающих рязанцев справка с места работы? Если да, то какого образца?

- Нет. Специальный пропуск выдается исключительно от юридического лица. Никаких дополнительных справок не требуется.

Необходимо ли брать с собой паспорт тем гражданам, которые пошли гулять с собакой или в магазин?

- Да, брать с собой документ, удостоверяющий личность, нужно обязательно.

Что делать людям, которые проживают не по месту регистрации? Как им доказать необходимость нахождения именно в этом районе, а не там, где он прописан?

- В таком случае гражданину необходимо будет предъявить любой официальный документ, подтверждающий необходимость находиться в не районе регистрации. Например, договор об аренде жилья или трудовой договор.

НА СКОЛЬКО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?

Тем временем полиция уже тщательно следит за выполнением распоряжения Николая Любимова и готова применять к нарушителям санкции предусмотренные законом. Так, по данным пресс-службы УМВД, за нарушение ограничительных мер рязанцы подвергнутся административному штрафу от 1000 до 30 000 рублей, на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

По словам юристов и адвокатов, сейчас с правоприменением возникает довольно много неразберихи. А выходящие регулярно новые постановления часто противоречат друг другу. При этом в приоритете сегодня решения именно региональных властей. На это указал в своем втором обращении президент РФ Владимир Путин, продливший нерабочие дни до 30 апреля.

В парки и скверы вход запрещен.Фото: Константин МОГИЛИН

СКАЗАНО

Юрист Омар Сулейманов считает, что в таких условиях некоторые меры кажутся не вполне логичными, а оспорить штраф можно будет попробовать в суде, но позже:

- В Рязани, насколько мне известно, еще не применялись штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан. У нас пока что полицейские выписывают только предупреждения. Но в других регионах людей уже штрафуют. И тут возникает вопрос: как человеку, лишившемуся дохода, оплатить 15-30 тысяч рублей? Кто эти деньги будет взыскивать и, главное - когда, ведь приставы тоже сейчас не ведут прием граждан, а суды по административным делам и гражданским процессам переносятся на более поздние даты. Что касается нахождения не по месту прописки, то у нас практически половина населения имеет регистрацию в районах области и далеко не все имеют на руках договор аренды. Выходом из этой ситуации может стать оформление временной регистрации на сайте Госуслуг. Но для этого вам придется договариваться с владельцем недвижимости, в которой вы проживаете.

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