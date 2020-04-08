2020-04-07T22:03:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, последние новости на 7 апреля: 17 заболевших, 20 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 7 апреля 2020 года. Информация обновляется
Иван АНТОНОВ
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Студенты-добровольцы из РязГМУ активно борются с распространением коронавируса.Студенты-добровольцы из РязГМУ активно борются с распространением коронавируса.Фото: Павел АВЕРИН
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Вместе с вами следим за последними новостями о коронавирусе в Рязани на 7 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением инфекции дает следующую статистику по заболевшим:

- по состоянию на 16.00 7 апреля подтверждено 17 случаев COVID-19. В это число входят три выздоровевших человека. Еще 20 тестов, которые оказались положительными, находятся на подтверждении в Москве.

- под медицинским наблюдением находятся 944 человека: это туристы, люди с подозрением на COVID-19 и их контакты. Завершено медицинское наблюдение у 1323 рязанцев, все обследованы и здоровы.

Стало известно о сотруднике исправительной колонии №5, который заразился в Таиланде. Это первый случай COVID-19 в российских исправительных учреждениях. В УФСИН прокомментировали ситуацию и назначили служебную проверку. Мужчина находится на самоизоляции вместе с семьей.

7 апреля губернатор Николай Любимов подписал первое постановление о введении карантина в регионе. Оно касается сел Заокское и Коростово. Селянам разрешили лишь раз в три дня ходить в ближайший магазин.

Также глава региона подписал внес изменения в правовые акты, касающиеся самоизоляции граждан с некоторыми видами заболеваний. Теперь перечень дополнен еще двумя: ВИЧ и туберкулез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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