У сотрудника рязанской колонии коронавирус: назначена служебная проверка
В российской системе исполнения наказаний подтвержден первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у сотрудника исправительной колонии строгого режима №5 в селе Клекотки (Скопинский район, Рязанская область). Как уже сообщалось, в середине марта мужчина вернулся из поездки в Тайланд, а спустя полмесяца, 30-го числа, обратился в Скопинскую ЦРБ с высокой температурой.
В пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» уточнили, что сотрудник «не нуждается в госпитализации»:
- Болезнь протекает в легкой форме. Он и члены его семьи находятся в условиях самоизоляции, - заявили в ведомстве.
Также во ФСИН отметили, что проведут служебную проверку «по факту несоблюдения неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Ранее официальный источник заверил, что тесты на COVID-19 людей, которые вступали в контакт с заболевшим, и всех заключенных с признаками ОРВИ оказались отрицательными. Тем не менее, в колонии пока прекратили прием осужденных и перевод их куда-либо еще, прием посылок и передач, запретили любые свидания (последнее ограничение действует во всех исправительных учреждениях).
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ИСТОЧНИК KP.RU