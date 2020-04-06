У сотрудника рязанской колонии коронавирус: назначена служебная проверка

6 Апр 2020 2020-04-07T00:07:11+03:00

Заключенные колонии №5 на швейном производстве. Именно в этом исправительном учреждении в Рязанской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией в системе исполнения наказаний. Фото: 62.fsin.su

Он находится не в больнице, а на самоизоляции - вместе с семьей. Это первый случай COVID-19 в исправительных учреждениях

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В российской системе исполнения наказаний подтвержден первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у сотрудника исправительной колонии строгого режима №5 в селе Клекотки (Скопинский район, Рязанская область). Как уже сообщалось, в середине марта мужчина вернулся из поездки в Тайланд, а спустя полмесяца, 30-го числа, обратился в Скопинскую ЦРБ с высокой температурой.

В пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» уточнили, что сотрудник «не нуждается в госпитализации»:

- Болезнь протекает в легкой форме. Он и члены его семьи находятся в условиях самоизоляции, - заявили в ведомстве.

Также во ФСИН отметили, что проведут служебную проверку «по факту несоблюдения неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Ранее официальный источник заверил, что тесты на COVID-19 людей, которые вступали в контакт с заболевшим, и всех заключенных с признаками ОРВИ оказались отрицательными. Тем не менее, в колонии пока прекратили прием осужденных и перевод их куда-либо еще, прием посылок и передач, запретили любые свидания (последнее ограничение действует во всех исправительных учреждениях).

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ИСТОЧНИК KP.RU