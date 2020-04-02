Сотрудник рязанской ИК-5 изолирован с симптомами, похожими на коронавирус
Сотрудник рязанской Исправительной колонии №5 госпитализирован с симптомами похожими на коронавирус. Это житель райцентра Скопин, который 14 марта вернулся с отдыха в Таиланде. 30 марта у него поднялась высокая температура. Он обратился в Скопинскую ЦРБ, где у него взяли анализы необходимые для проведения теста на коронавирусную инфекцию. Результаты теста пока не известны.
УФСИН России сообщает, что все лица, контактировавшие с мужчиной, изолированы. В ИК-5 в настоящее время проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Сам сотрудник чувствует себя удовлетворительно
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ИСТОЧНИК KP.RU
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