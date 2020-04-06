Коронавирус в Рязани: у сотрудника ИК-5 подтвердился COVID-19
У одного из сотрудников рязанской ИК-5 выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
По данным ведомства, течение болезни у сотрудника проходит в легкой форме, а у лиц, которые с ним находились в контакте, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные.
Кроме того, в УФСИН сообщили, что в исправительной колонии эпидемиологическая обстановка стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений и прилегающей к ней территории, кварцевание и проветривание.
По состоянию на 6 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU