2020-04-06T19:30:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: у сотрудника ИК-5 подтвердился COVID-19

Среди осужденных заболевших не выявлено
Константин МОГИЛИН
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У одного из сотрудников рязанской ИК-5 выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По данным ведомства, течение болезни у сотрудника проходит в легкой форме, а у лиц, которые с ним находились в контакте, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные.

Кроме того, в УФСИН сообщили, что в исправительной колонии эпидемиологическая обстановка стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений и прилегающей к ней территории, кварцевание и проветривание.

По состоянию на 6 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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