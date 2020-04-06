2020-04-06T09:47:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, последние новости на 6 апреля: 12 заболевших, 22 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 6 апреля 2020 года. Информация обновляется
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Утром 6 апреля 22 положительных теста рязанцев на коронавирус находятся в Москве на подтверждении.Утром 6 апреля 22 положительных теста рязанцев на коронавирус находятся в Москве на подтверждении.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следим за ситуацией с коронавирусом в Рязани и области вместе с вами. Последние новости региональной оперативной группы на 6 апреля:

- по состоянию на 8.30 6 апреля в Рязанской области зарегистрировали 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это люди, которые заразились за рубежом (во Франции, Турции, Швейцарии), в других регионах либо те, кто с ними контактировал. Среди них три пациента, которые уже выздоровели и выписаны из ОКБ имени Семашко. Анализы еще 22 человек, которые также сдали положительный тест, направили на подтверждение диагноза в Москву.

Областное правительство выпустило распоряжение, которое обязывает сообщать о своем прибытии по возвращении не только из заграничных поездок, но и после визитов в другие регионы (кроме командировок). Власти посчитали, что и в этом случае человек должен вставать на 14-дневный «домашний карантин». Тем же документом определен перечень услуг, которые должны оказываться только по предварительной записи.

Кроме того, в регионе выделили целый ряд видов деятельности, на которые положение о нерабочих днях до 30 апреля не распространяется. Речь идет, в частности, о строительстве, сельском хозяйстве, производстве продуктов и товаров первой необходимости, обслуживании транспортных средств, страховании и других.

Ранее, напомним, ограничения в связи с пандемией COVID-19 в Рязанской области продлили. Это касается приостановки работы предприятий и организаций (в т.ч. сфер обслуживания и развлечений), закрытия общественных пространств и многих других мер. Продлен и режим самоизоляции: от граждан требуют не покидать жилища за исключением некоторых случаев и при этом грозят штрафами.

С 6 апреля школы, учреждения дополнительного образования и профессиональные образовательные организации переходят на дистанционное обучение, сообщили в областном минобре. До этого образовательный процесс был приостановлен. Для школьников, имеющих право на бесплатное питание, организуют его доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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