2020-04-06T12:15:14+03:00
Недвижимость

Намеченное на апрель отключение горячей воды в Рязани перенесли

Профилактический ремонт ЦТП и котельных отложен из-за коронавируса
Антон КОНОВАЛОВ
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Апрельские отключения горячей воды в Рязани перенесли из-за коронавируса.Апрельские отключения горячей воды в Рязани перенесли из-за коронавируса.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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С 6 апреля в Рязани должны были начать массовые отключения горячей воды, но этого не случится. Как пояснили в МУП «РМПТС», из-за эпидемиологической обстановки принято решение перенести профилактический ремонт центральных тепловых пунктов и котельных. Причем новый срок для этих работ пока не определен.

Напомним, одного из коммунальных благ на несколько дней в течение месяца должны были лишиться жители более чем 130 домов. Тем временем из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции, и от людей требуют оставаться дома за исключением ряда обстоятельств.

Ранее, напомним, власти приостановили капремонт внутридомовых инженерных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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