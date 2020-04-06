Намеченное на апрель отключение горячей воды в Рязани перенесли

6 Апр 2020 2020-04-06T12:15:14+03:00

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С 6 апреля в Рязани должны были начать массовые отключения горячей воды, но этого не случится. Как пояснили в МУП «РМПТС», из-за эпидемиологической обстановки принято решение перенести профилактический ремонт центральных тепловых пунктов и котельных. Причем новый срок для этих работ пока не определен.

Напомним, одного из коммунальных благ на несколько дней в течение месяца должны были лишиться жители более чем 130 домов. Тем временем из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции, и от людей требуют оставаться дома за исключением ряда обстоятельств.

Ранее, напомним, власти приостановили капремонт внутридомовых инженерных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU