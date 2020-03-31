Карантин в Рязани из-за коронавируса: приостановлен капремонт сетей внутри домов

31 Март 2020 2020-03-31T16:32:57+03:00

Во избежание распространения коронавируса на территории Рязани и области при проведении капитального ремонта продолжаются только работы, не требующие отключения ресурсов

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Пресс-служба регионального правительства сообщила о том, что на территории региона из-за опасности распространения коронавирусной инфекции приостановлено проведение капремонта на внутридомовых инженерных сетях. Это позволяет не нарушать условия самоизоляции рязанцев. При этом продолжаются работы, не требующие отключения воды, газа и электричества.

Временно не проводятся плановые проверки сотрудниками контролирующих органов в сфере ЖКХ – они требуют непосредственной коммуникации с населением. Платежи за коммунальные услуги принимаются исключительно дистанционно через электронные системы.

В этот период не рекомендуется выходить на улицу: в связи с резким похолоданием обработку дорог химикатами приостановили. При этом власти сообщили, что мероприятия по обработки улиц специальными химическими средствами продолжат сразу, как это станет возможным.

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ИСТОЧНИК KP.RU