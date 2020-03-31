Карантин в Рязани из-за коронавируса: приостановлен капремонт сетей внутри домов
Пресс-служба регионального правительства сообщила о том, что на территории региона из-за опасности распространения коронавирусной инфекции приостановлено проведение капремонта на внутридомовых инженерных сетях. Это позволяет не нарушать условия самоизоляции рязанцев. При этом продолжаются работы, не требующие отключения воды, газа и электричества.
Временно не проводятся плановые проверки сотрудниками контролирующих органов в сфере ЖКХ – они требуют непосредственной коммуникации с населением. Платежи за коммунальные услуги принимаются исключительно дистанционно через электронные системы.
В этот период не рекомендуется выходить на улицу: в связи с резким похолоданием обработку дорог химикатами приостановили. При этом власти сообщили, что мероприятия по обработки улиц специальными химическими средствами продолжат сразу, как это станет возможным.
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ИСТОЧНИК KP.RU