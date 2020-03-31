Дезинфекция улиц Рязани: из-за похолодания обработку дорог химикатами приостановили

31 Март 2020 2020-03-31T12:15:13+03:00

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Дезинфекция улиц Рязани, которую масштабно начали 30 марта, временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В оперативной рабочей группе отметили, что «установившейся минусовой температурный режим» не позволяет проводить работы по дезинфекции. При этом власти сообщили, что мероприятия по обработки улиц специальными химическими средствами продолжат сразу, как это станет возможным.

Напомним, дезинфекция проводится для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По официальным данным специализированной оперативной группы, в Рязанской области на момент публикации по-прежнему подтверждены три случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU