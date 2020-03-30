2020-03-30T23:32:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция

Работники Дирекции благоустройства будут дезинфицировать дороги, тротуары специальными средствами
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Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция.Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рязани началась дезинфекция улиц, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Основные дороги областного центра, а также тротуары обрабатывают специальным средством, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Ночью при наступлении морозов обработку могут прекратить. В таком случае ее возобновят на следующий день.

Ранее экипажи полиции через громкоговорители оповестили граждан о грядущей дезинфекции улиц Рязани (читайте полный текст обращения смотрите видео).

Маршрутный график на обработку дорожных покрытий в Железнодорожном районе Рязани:

- ул. Первомайский проспект;

- ул. Малое шоссе (площадь);

- ул. Вокзальная, пл. Димитрова;

- ул. Московское шоссе (от ул. Первомайский проспект до реки Павловка);

- ул. Михайловское шоссе;

- ул. Чкалова;

- разворотный круг Октябрьский городок;

- ул. Военных Автомобилистов;

- ул. Керамзавода;

- ул. Кирпичного завода;

- ул. Карьерная;

- разворотный круг завода Торфмаш;

- ул. Завражнова;

- ул. Высоковольтная;

- дорога от М-5 до разворотного круга в пос. Божатково;

- разворотный круг пос. Божатково – 1;

- разворотный круг пос. Божатково – 2;

- ул. Дзержинского;

- ул. Гагарина;

- ул. Полетаева;

- ул. Братиславская;

- ул. Ленинского Комсомола;

- ул. Шевченко;

- ул. Весенняя;

- ул. Татарская;

- ул. 1-я Железнодорожная;

- дорога от ул. Ленинского Комсомола до ул. Стройкова;

- ул. Стройкова;

- ул. Островского (по маршруту троллейбуса);

- разворотный круг ул. Строителей;

- ул. Черновицкая;

- дорога от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до «Новорязанской ТЭЦ» (включая участок Ряжского шоссе);

- разворотный круг Рязанская ТЭЦ;

- ул. Корнилова;

- ул. Щорса;

- ул. Нахимова;

- ул. Котовского;

- дорога от ул. Котовского до ул. Корнилова;

- ул. Березовая;

- разворотный круг ул. Березовая;

- ул. Гоголя (от ул. Черновицкая до ул. Полетаева)

Маршрутный график на обработку дорожных покрытий Октябрьского района Рязани:

- ул. Циолковского;

- площадь Театральная;

- ул. Горького;

- ул. Есенина;

- ул. Колхозная;

- ул. Гагарина;

- ул. Семашко (подъезд к ЦСК);

- ул. Братиславская;

- ул. Пушкина (от Семашко до ул. Гагарина);

- дорога от ул. Полетаева до ул. Братиславская;

- ул. Полетаева;

- ул. проезд Машиностроителей;

- ул. Маяковского (от ул. Есенина до ул. Колхозная);

- ул. Пожарный проезд;

- ул. Урицкого;

- ул. Халтурина;

- ул. Спортивная

- Южный-Северный переулок;

- ул. Голенченское шоссе;

- Тубдиспансер;

- ул. Славянский проспект;

- ул. Баженова;

- разворотный круг Психбольница;

- ул. Рязанская;

- дорога от пересечения ул. Рязанская и М-5 до РНПК;

- ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова);

- ул. Телевизионная (от ул. Ломоносова до ул. Разина);

- ул. Разина (от ул. Халтурина до ул. Трудовая);

- ул. Трудовая (от ул. Разина до ул. Куйбышевское шоссе);

- дорога от ул. Рязанская до ул. Хлебная, д. З;

- ул. Новая;

- ул. Касимовское шоссе;

- разворотный круг Микрорайон №1;

- ул. Советской Армии;

- ул. Новоселов;

- ул. Шереметьевская;

- ул. Песоченская;

- разворотный круг Горбольница№11;

- разворотный круг Шереметьево;

- разворотный круг ул. Новоселов, д. 60;

- ул. Зубковой;

- Дорога от ул. Новоселов, д. 36 до ул. Зубковой, д. 25;

- разворотный круг ул. Зубковой;

- ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов);

- ул. Тимуровцев;

- ул. Радиозаводская (от ул. проезд Яблочкова до ул. Новой);

- ул. Юннатов;

- ул. Тимакова (от ул. Новоселов до ул. Касимовское шоссе);

- ул. Шереметьевский проезд;

- ул. проезд Яблочкова;

- ул. проезд Яблочкова (от ул. Юннатов до СК «Золотые купола»);

- ул. Большая;

- ул. Ряжское шоссе;

- разворотный круг пос. Строитель;

- ул. Связи;

- ул. 2-я Прудная;

- ул. Соколовская;

- ул. Добролюбова

- разворотный круг ул. Лесная в пос. Соколовка;

- Восточная окружная дорога;

- Дорога от ж/д переезда 208 км до ООТ «Завод ЗИЛ»;

- ул. Новоселковская;

- дорога от ул. Новоселковская до ООТ «Завод ЗИЛ»;

- разворотный круг завод «ЗИЛ»;

- дорога на д. Карцево от Восточной окружной дороги;

- разворотный круг д. Карцево;

- ул. Загородная;

- ул. Куйбышевское шоссе;

- ул. Ломоносова от ул. Матросова до ул. Трудовая;

- разворотный круг Рязцветмет;

- ул. Ушинского;

- дорога от Восточной окружной дороги до ул. Ушинского;

- ул.1-я Механизаторов.

График дезинфекции улиц Московского и Советского районов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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