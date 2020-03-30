Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция

Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Рязани в эти дни [видео]