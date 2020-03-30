Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция
В Рязани началась дезинфекция улиц, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Основные дороги областного центра, а также тротуары обрабатывают специальным средством, которые рекомендовал Роспотребнадзор.
Ночью при наступлении морозов обработку могут прекратить. В таком случае ее возобновят на следующий день.
Ранее экипажи полиции через громкоговорители оповестили граждан о грядущей дезинфекции улиц Рязани (читайте полный текст обращения смотрите видео).
Маршрутный график на обработку дорожных покрытий в Железнодорожном районе Рязани:
- ул. Первомайский проспект;
- ул. Малое шоссе (площадь);
- ул. Вокзальная, пл. Димитрова;
- ул. Московское шоссе (от ул. Первомайский проспект до реки Павловка);
- ул. Михайловское шоссе;
- ул. Чкалова;
- разворотный круг Октябрьский городок;
- ул. Военных Автомобилистов;
- ул. Керамзавода;
- ул. Кирпичного завода;
- ул. Карьерная;
- разворотный круг завода Торфмаш;
- ул. Завражнова;
- ул. Высоковольтная;
- дорога от М-5 до разворотного круга в пос. Божатково;
- разворотный круг пос. Божатково – 1;
- разворотный круг пос. Божатково – 2;
- ул. Дзержинского;
- ул. Гагарина;
- ул. Полетаева;
- ул. Братиславская;
- ул. Ленинского Комсомола;
- ул. Шевченко;
- ул. Весенняя;
- ул. Татарская;
- ул. 1-я Железнодорожная;
- дорога от ул. Ленинского Комсомола до ул. Стройкова;
- ул. Стройкова;
- ул. Островского (по маршруту троллейбуса);
- разворотный круг ул. Строителей;
- ул. Черновицкая;
- дорога от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до «Новорязанской ТЭЦ» (включая участок Ряжского шоссе);
- разворотный круг Рязанская ТЭЦ;
- ул. Корнилова;
- ул. Щорса;
- ул. Нахимова;
- ул. Котовского;
- дорога от ул. Котовского до ул. Корнилова;
- ул. Березовая;
- разворотный круг ул. Березовая;
- ул. Гоголя (от ул. Черновицкая до ул. Полетаева)
Маршрутный график на обработку дорожных покрытий Октябрьского района Рязани:
- ул. Циолковского;
- площадь Театральная;
- ул. Горького;
- ул. Есенина;
- ул. Колхозная;
- ул. Гагарина;
- ул. Семашко (подъезд к ЦСК);
- ул. Братиславская;
- ул. Пушкина (от Семашко до ул. Гагарина);
- дорога от ул. Полетаева до ул. Братиславская;
- ул. Полетаева;
- ул. проезд Машиностроителей;
- ул. Маяковского (от ул. Есенина до ул. Колхозная);
- ул. Пожарный проезд;
- ул. Урицкого;
- ул. Халтурина;
- ул. Спортивная
- Южный-Северный переулок;
- ул. Голенченское шоссе;
- Тубдиспансер;
- ул. Славянский проспект;
- ул. Баженова;
- разворотный круг Психбольница;
- ул. Рязанская;
- дорога от пересечения ул. Рязанская и М-5 до РНПК;
- ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова);
- ул. Телевизионная (от ул. Ломоносова до ул. Разина);
- ул. Разина (от ул. Халтурина до ул. Трудовая);
- ул. Трудовая (от ул. Разина до ул. Куйбышевское шоссе);
- дорога от ул. Рязанская до ул. Хлебная, д. З;
- ул. Новая;
- ул. Касимовское шоссе;
- разворотный круг Микрорайон №1;
- ул. Советской Армии;
- ул. Новоселов;
- ул. Шереметьевская;
- ул. Песоченская;
- разворотный круг Горбольница№11;
- разворотный круг Шереметьево;
- разворотный круг ул. Новоселов, д. 60;
- ул. Зубковой;
- Дорога от ул. Новоселов, д. 36 до ул. Зубковой, д. 25;
- разворотный круг ул. Зубковой;
- ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов);
- ул. Тимуровцев;
- ул. Радиозаводская (от ул. проезд Яблочкова до ул. Новой);
- ул. Юннатов;
- ул. Тимакова (от ул. Новоселов до ул. Касимовское шоссе);
- ул. Шереметьевский проезд;
- ул. проезд Яблочкова;
- ул. проезд Яблочкова (от ул. Юннатов до СК «Золотые купола»);
- ул. Большая;
- ул. Ряжское шоссе;
- разворотный круг пос. Строитель;
- ул. Связи;
- ул. 2-я Прудная;
- ул. Соколовская;
- ул. Добролюбова
- разворотный круг ул. Лесная в пос. Соколовка;
- Восточная окружная дорога;
- Дорога от ж/д переезда 208 км до ООТ «Завод ЗИЛ»;
- ул. Новоселковская;
- дорога от ул. Новоселковская до ООТ «Завод ЗИЛ»;
- разворотный круг завод «ЗИЛ»;
- дорога на д. Карцево от Восточной окружной дороги;
- разворотный круг д. Карцево;
- ул. Загородная;
- ул. Куйбышевское шоссе;
- ул. Ломоносова от ул. Матросова до ул. Трудовая;
- разворотный круг Рязцветмет;
- ул. Ушинского;
- дорога от Восточной окружной дороги до ул. Ушинского;
- ул.1-я Механизаторов.
График дезинфекции улиц Московского и Советского районов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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