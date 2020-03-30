Дезинфекция улиц в Рязани: работу городского транспорта остановят

30 Март 2020 2020-03-30T17:02:34+03:00

Троллейбусы и автобусы вновь выйдут в рейс только утром

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30 марта с 19.00 в Рязани перестанет работать общественный транспорт. Это связано с дезинфекцией, которую планируют начать в городе 15 минутами позже. Чтобы те, кто в это время еще работает, успели добраться до дома, руководителей предприятий попросили завершить рабочий день к 18.00.

Администрация города вновь выступила с рекомендациями не выходить на улицу в период обработки улиц «специальным средством» и до следующего утра, плотно закрывать окна и двери. Троллейбусы и автобусы (последние – в сильно усеченном составе) снова выйдут на свои маршруты утром 31 марта.

Напомним, дезинфекция проводится для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По официальным данным специализированной оперативной группы, в Рязанской области на момент публикации подтверждены три случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU