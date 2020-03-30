Администрация Рязани просит убрать автомобили с уличных обочин

30 Март 2020 2020-03-30T16:50:56+03:00

Власти просят убрать автомобили во дворы. но хватит ли всем места? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это связано с проводимой 30 марта дезинфекцией улиц областного центра в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

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30 марта в 19.15 в областном центре начнутся работы по дезинфекции основных дорог, а также тротуаров, общественных пространств и мест общего пользования. Цель – профилактика распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим администрация Рязани обращается к жителям областного центра и гостям города с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль бордюров и обочин на улицах.

Напоминаем, что рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев – соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU