Администрация Рязани просит убрать автомобили с уличных обочин
30 марта в 19.15 в областном центре начнутся работы по дезинфекции основных дорог, а также тротуаров, общественных пространств и мест общего пользования. Цель – профилактика распространения коронавирусной инфекции.
В связи с этим администрация Рязани обращается к жителям областного центра и гостям города с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль бордюров и обочин на улицах.
Напоминаем, что рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев – соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU