Коронавирус в Рязани: какие рестораны и кафе готовы доставить еду на дом

29 Март 2020 2020-03-29T13:54:00+03:00

Вникнув в ситуацию с коронавирусом, торговые центры и сети продовольственных магазинов готовы последовать их примеру [список]

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Администрация города Рязани напоминает о том, что в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, а также для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания готовы оказывать услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. При этом список тех, кто готов доставлять еду рязанцам и гостям нашего города, постоянно пополняется – подчеркнула пресс-служба горадминистрации.

Для того, чтобы продукты питания привезли, многого не требуется. Для начала нужно перейти по этим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan или на сайты предприятий торговли. Крупные ритейлеры также не остались в стороне от подобной услуги: ТЦ «Метро», «Европа» и сеть «Фасоль» готовы привезти продукты всем желающим.

Полный список организаций с контактными данными, оказывающих услуги по доставке продуктов питания, можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU