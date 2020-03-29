2020-03-29T13:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: какие рестораны и кафе готовы доставить еду на дом

Вникнув в ситуацию с коронавирусом, торговые центры и сети продовольственных магазинов готовы последовать их примеру [список]
Антон ВОХЕЧ
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Еду доставят - только закажите! Фото: сайт горадминистрации Рязани.Еду доставят - только закажите! Фото: сайт горадминистрации Рязани.
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Администрация города Рязани напоминает о том, что в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, а также для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания готовы оказывать услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. При этом список тех, кто готов доставлять еду рязанцам и гостям нашего города, постоянно пополняется – подчеркнула пресс-служба горадминистрации.

Для того, чтобы продукты питания привезли, многого не требуется. Для начала нужно перейти по этим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan или на сайты предприятий торговли. Крупные ритейлеры также не остались в стороне от подобной услуги: ТЦ «Метро», «Европа» и сеть «Фасоль» готовы привезти продукты всем желающим.

Полный список организаций с контактными данными, оказывающих услуги по доставке продуктов питания, можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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