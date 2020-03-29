Коронавирус в Рязани: какие рестораны и кафе готовы доставить еду на дом
Администрация города Рязани напоминает о том, что в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, а также для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания готовы оказывать услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. При этом список тех, кто готов доставлять еду рязанцам и гостям нашего города, постоянно пополняется – подчеркнула пресс-служба горадминистрации.
Для того, чтобы продукты питания привезли, многого не требуется. Для начала нужно перейти по этим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan или на сайты предприятий торговли. Крупные ритейлеры также не остались в стороне от подобной услуги: ТЦ «Метро», «Европа» и сеть «Фасоль» готовы привезти продукты всем желающим.
Полный список организаций с контактными данными, оказывающих услуги по доставке продуктов питания, можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU