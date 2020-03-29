2020-03-29T12:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: на базе РязГМУ работает «горячая линия»

Нуждающиеся могут оставить заявку на приобретение и доставку продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости – ситуация с коронавирусом непростая
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Сидите дома - вам привезут все необходимое. Фотоархив "КП".Сидите дома - вам привезут все необходимое. Фотоархив "КП".
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На базе Рязанского медицинского университета имени Павлова работает «горячая линия» для людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Информация об этом размещена в сообществе регионального минздрава ВКонтакте. Указаны телефоны: 8 (4912) 97-18-13; 8 (4912) 97-19-00. По ним не только рязанцы могут оставить заявку на приобретение и доставку продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

Напомним, что распоряжением губернатора Рязанской области в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом введены достаточно жесткие карантинные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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