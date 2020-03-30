Для рязанцев выпустили рекомендации в связи с дезинфекцией города

30 Март 2020 2020-03-30T08:26:14+03:00

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С 30 марта в Рязани будут регулярно дезинфицировать улицы и общественные пространства. Как сообщает опергруппа по борьбе с распространением коронавируса, начнется она в 19.15. С этого времени и до следующего утра горожан призывают не выходить из дома. Особо острожными следует быть астматикам и аллергикам.

«При этом важно как можно плотнее закрыть окна и двери в жилые помещения», - говорится в официальном оповещении.

Обработку дорог, тротуаров, мест общего пользования проведут с помощью специального средства, рекомендованного Роспотребнадзором, и с привлечением техники Дирекции благоустройства города.

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ИСТОЧНИК KP.RU