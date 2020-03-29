2020-03-29T20:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: какие маршрутки перестанут ходить в областном центре

Губернатор Николай Любимов потребовал временно прекратить работу коммерческих перевозчиков в связи с профилактикой коронавируса. Администрация Рязани назвала номера маршрутов
Иван АНТОНОВ
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В ближайшее время должна быть прекращена работа коммерческих автобусов, на линии останутся только муниципальные. Так распорядился губернатор 29 марта на рабочей встрече со своим заместителем Евгением Беленецким.

Управление транспорта администрации Рязани приступило к определению перечня таких перевозчиков. Чиновники решили, что восемь коммерческих маршрутов временно прекратит работу уже с понедельника, 30 марта: №№42; 57; 73; 87; 91; 95; 96; 98. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Будет продолжен контроль за пассажиропотоком для принятия решения о дальнейшем закрытии маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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