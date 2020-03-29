2020-03-29T19:37:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: работу коммерческого транспорта приостановят

За регулирование перевозок и безопасность пассажиров в регионе, особенно во время коронавирусной инфекции, отвечает его профильный зам Евгений Беленецкий – поэтому такую задачу он поставил именно ему
Антон ВОХЕЧ
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Во время рабочей встречи 29 марта губернатор Николай Любимов в связи с коронавирусом в регионе поставил ряд серьезных задач своему заму Евгению Беленецкому. Помимо того, что с 30 марта должна начаться дезинфекция улиц, губернатор дал указание на время приостановить работу коммерческих перевозчиков.

Там, где это невозможно сделать в силу определенных причин, автобусы частных компаний продолжат работу, но будут введены в единую с муниципальным транспортом систему дезинфекции.

Николай Любимов особо выделил необходимость контроля за количеством пассажиров в общественном транспорте и разграничением расстояния между ними: как в салоне, так и на остановочных пунктах. Глава региона предположил, что к этой работе могут быть привлечены волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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