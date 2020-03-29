Коронавирус в Рязани: работу коммерческого транспорта приостановят
Во время рабочей встречи 29 марта губернатор Николай Любимов в связи с коронавирусом в регионе поставил ряд серьезных задач своему заму Евгению Беленецкому. Помимо того, что с 30 марта должна начаться дезинфекция улиц, губернатор дал указание на время приостановить работу коммерческих перевозчиков.
Там, где это невозможно сделать в силу определенных причин, автобусы частных компаний продолжат работу, но будут введены в единую с муниципальным транспортом систему дезинфекции.
Николай Любимов особо выделил необходимость контроля за количеством пассажиров в общественном транспорте и разграничением расстояния между ними: как в салоне, так и на остановочных пунктах. Глава региона предположил, что к этой работе могут быть привлечены волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU