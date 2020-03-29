Коронавирус в Рязанской области: в райцентре священники окропили водой улицы

29 Март 2020 2020-03-29T15:32:20+03:00

Видеоролик появился в паблике «Типичный Касимов», сопровождаемый довольно едкими комментариями в адрес властей

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Видеоролик о том, как касимовские священники окропляют святой водой с движущегося грузовика центральную улицу, появилось в самом многочисленном городском сообществе «Типичный Касимов». По стечению обстоятельств улица называется Советская.

Видео сразу обросло множеством комментариев. В основном их смысл свелся к критике городских и районных властей. Пример одного из них: «Тот момент, когда администрация не правильно поняла «осветить улицы города».

В этом же паблике размещены слова благодарности сотрудникам Касимовской подстанции скорой помощи за то, «что они в такое тяжелое время выезжают на вызовы и выполняют свою работу, не смотря на вирус и наши ужасные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU