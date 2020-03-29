Коронавирус в Рязанской области: в райцентре священники окропили водой улицы
Видеоролик о том, как касимовские священники окропляют святой водой с движущегося грузовика центральную улицу, появилось в самом многочисленном городском сообществе «Типичный Касимов». По стечению обстоятельств улица называется Советская.
Видео сразу обросло множеством комментариев. В основном их смысл свелся к критике городских и районных властей. Пример одного из них: «Тот момент, когда администрация не правильно поняла «осветить улицы города».
В этом же паблике размещены слова благодарности сотрудникам Касимовской подстанции скорой помощи за то, «что они в такое тяжелое время выезжают на вызовы и выполняют свою работу, не смотря на вирус и наши ужасные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU