2020-03-29T10:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Рязани: рейды волонтеров-медиков продолжаются

Ситуация с коронавирусом в Рязани под контролем. В частности, из-за регулярных рейдов добровольцев по выявлению признаков инфекции
Антон ВОХЕЧ
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Рейды волонтеров медиков не прекращаются. Фото: архив "КП-Рязань".Рейды волонтеров медиков не прекращаются. Фото: архив "КП-Рязань".
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Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжаются рейды волонтеров Рязанского медицинского университета: это студенты старших курсов и ординаторы. Всего добровольцы посетили рязанцев по 2328 адресам. Это именно те люди, которые вернулись из-за границы в период с 1 марта.

При регулярных обходах волонтеры-медики нашли 12 квартир, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине. Отметим, что согласно приказу Роспотребнадзора РФ должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России, на срок 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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