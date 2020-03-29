Коронавирус в Рязани: 30 марта начнут дезинфицировать улицы областного центра

29 Март 2020 2020-03-29T16:45:14+03:00

Такое поручение дал губернатор своему заместителю Евгению Беленецкому во время рабочей встречи

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поставил дополнительные задачи по усилению профилактической работы. Сообщение об этом появилось в сообществе «Коронавирус. Опергруппа Рязанской области» ВКонтакте.

Глава региона во время рабочей встречи 29 марта поручил Евгению Беленецкому максимально быстро проработать вопросы дезинфекции улиц, обеспечения растворами, и начать обработку уже с 30 марта. Также глава региона дал указание своему заместителю провести работу с владельцами платных путепроводов и рассмотреть возможность полного перехода от наличной оплаты на бесконтактную.

Касаясь сферы ЖКХ, Любимов подчеркнул необходимость усиления работы с управляющими компаниями по обработке подъездов в многоквартирных домах. Губернатор подчеркнул, что за тем, как проводится дезинфекция, должен вестись строгий контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU