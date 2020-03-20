20 Март 2020 2020-03-20T14:33:05+03:00

Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Все управляющие организации, ТСЖ, жилищные и потребительские кооперативы, а также собственники помещений обязаны ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в жилых домах. Соответствующее распоряжение подписал 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Кроме того, минтрансу глава региона поручил обеспечить зонирование помещений для разведения потоков пассажиров и встречающих их граждан на железнодорожных и автовокзалах.

Напомним, еще в начале февраля рязанский Роспотребнадзор предписал организациям проводить дезинфекцию в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте. Это одна из мер, с помощью которых хотели не допустить прихода коронавируса в Рязанскую область (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU