2020-03-20T14:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать

Губернатор подписал распоряжение о проведении очередных профилактических мероприятиях
Яков РЫКОВ
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Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать.Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все управляющие организации, ТСЖ, жилищные и потребительские кооперативы, а также собственники помещений обязаны ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в жилых домах. Соответствующее распоряжение подписал 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Кроме того, минтрансу глава региона поручил обеспечить зонирование помещений для разведения потоков пассажиров и встречающих их граждан на железнодорожных и автовокзалах.

Напомним, еще в начале февраля рязанский Роспотребнадзор предписал организациям проводить дезинфекцию в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте. Это одна из мер, с помощью которых хотели не допустить прихода коронавируса в Рязанскую область (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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