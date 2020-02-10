Рязанским организациям направили предписания из-за коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:57:39+03:00

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Роспотребнадзор рассказал, что в Рязанской области делают, чтобы не допустить завоза и распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции. В частности, региональное управление предписало организациям, которые работают в местах массового скопления людей, проводить текущую дезинфекцию. Это касается, например, объектов торговли, театров, кинотеатров, спорткомплексов, общественного транспорта.

Все профилактические мероприятия включены в план, который Роспотребнадзор разработал и реализует совместно с областным минздравом. Специалисты проверили, готовы ли встретить угрозу медицинские учреждения с организационной точки зрения, и имеются ли для этого необходимые материально-технические ресурсы. Выборочная проверка коснулась инфекционных отделений, где должны собирать эпиданамнез пациентов с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию.

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия определила порядок действий на случай, если 2019-nCoV все-таки будет выявлен, и наряду с другими указаниями доносит этот алгоритм до медперсонала с помощью семинаров.

- За гражданами, прибывшими из КНР, проводится ежедневное медицинское наблюдение. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU