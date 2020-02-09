В Рязанской области создали штаб против распространения коронавируса

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:02:34+03:00

Николай Любимов заявил, что в регионе выстроили логистику и определили ответственных

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В Рязанской области создан штаб по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщил в эфире ТКР губернатор Николай Любимов, возглавил его один из заместителей председателя правительства.

- Сразу были проверены все объекты на готовность принимать больных. У нас полностью выстроена логистика. Все материалы, которые нужно было закупить, и все лекарственные формы закуплены, - заявил глава региона.

По словам Любимова, теперь власти «точно знают, кто за что должен отвечать и что нужно делать в каждом конкретном случае»:

- Мы готовы к этой опасности, к этому вызову и, конечно, не должны допустить никакой вспышки заболевания.

Кроме того, заметил губернатор, продолжатся проверки аптек на предмет необоснованного повышения цен (ранее с предостережением по этому поводу выступили антимонопольщики).

Напомним, эпицентром распространения 2019-nCoV является китайский город Ухань. По состоянию на 9 февраля погибли более 800 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU