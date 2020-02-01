В Рязанской области появилась тест-система для определения коронавируса
В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Рязанской области стабильная. В регионе идет активная работа, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам руководителя управления регионального Роспотребнадзора Ларисы Сараевой, Рязанская область обеспечена диагностической тест-системой, которая позволит быстро выявить новый коронавирус. Предпринимаются дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU