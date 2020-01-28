Главное не целоваться! — тренер ХК «Рязань» о профилактике коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:22:32+03:00

Дмитрий Краморенко и его команда.

Дмитрий Краморенко прокомментировал отношение хоккеистов к играм с клубами из Китая

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в понедельник в рамках регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» провел домашний матч против китайского клуба «Ценг Тоу». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу рязанского клуба.

После встречи на пресс-конференции тренеры команд поделились мнениями об игре, а также о ситуации вокруг бушующего в Китае коронавируса ( ), жертвами которого стали уже более 100 человек.

Наставник «Ценг Тоу» Игорь Аверкин сообщил, что игроков клуба постоянно дергают и проверяют на заболевание.

- У рязанской команды в связи с эпидемиологической обстановкой нет боязни перед китайскими клубами? – поинтересовались мы у главного тренера ХК «Рязань» Дмитрия Краморенко.

- Ну главное – не целоваться, - отметил улыбаясь Дмитрий Александрович.

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Никаких особых мер предосторожности пока предпринимать не планируется (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU