Главное не целоваться! — тренер ХК «Рязань» о профилактике коронавируса
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в понедельник в рамках регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» провел домашний матч против китайского клуба «Ценг Тоу». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу рязанского клуба.
После встречи на пресс-конференции тренеры команд поделились мнениями об игре, а также о ситуации вокруг бушующего в Китае коронавируса ( ), жертвами которого стали уже более 100 человек.
Наставник «Ценг Тоу» Игорь Аверкин сообщил, что игроков клуба постоянно дергают и проверяют на заболевание.
- У рязанской команды в связи с эпидемиологической обстановкой нет боязни перед китайскими клубами? – поинтересовались мы у главного тренера ХК «Рязань» Дмитрия Краморенко.
- Ну главное – не целоваться, - отметил улыбаясь Дмитрий Александрович.
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Никаких особых мер предосторожности пока предпринимать не планируется (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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